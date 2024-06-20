Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısının 22 Haziran Cumartesi Brüksel’de yapılacağı, toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı'nın katılacağı belirtildi.
YKP’den verilen bilgiye göre, toplantılarda, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları ve seçim kampanyası değerlendirmesi, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi ve genel kurul çalışmaları değerlendirilecek.
YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı toplantı için yarın adadan ayrılacak ve 24 Haziran’da dönecek.
Editör: Burhan CANBAZ