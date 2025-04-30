Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) ara bölgede yer alacak iki toplumlu 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğine katılacağını duyurdu.

YKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ara bölgedeki iki toplumlu etkinliğe katılmak üzere, Kuğulu Parktan başlayacak yürüyüş için yarın 17.00’de YKP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde de “neoliberal saldırganlık ve dayatmaların” yaşandığı savunulan açıklamada, KKTC'de yönetimin ayrılıkçı politikayla hareket ettiği ve bunun da yıkıma yol açtığı ileri sürüldü.

Ülkede 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektörün kalmadığı da belirtilen açıklamada, “Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı iş diyoruz! Bu talep için de mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız” denidi.