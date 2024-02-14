Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen sahte diploma soruşturması sonrası gündeme gelen üniversite açma izinleriyle ilgili konuşan Avcı, izinlerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu söyledi. “2017’deki yasa değişikliğinden sonra ise üniversite açma ön izni Meclis’e verildi. O tarihten sonra hiçbir üniversiteye açma ön izni verilmedi” diyen Turgay Avcı, YÖDAK’ın üniversite açmak için verilen ön izin sürecinin hiçbir yerinde olmadığını, sadece eğitime başlama izni verdiğini kaydetti.

YÖDAK BAŞKANI AVCI, KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“DİPLOMAM KANITLANINCA İDDİAYI ATANLAR İSTİFA ETMELİ”

Diplomasının sahte olduğunu iddia edenlere de seslenen Avcı, “Böyle birşey kanıtlanırsa ben istifa edeceğim, ancak gerçek olmadığı ortaya çıktığı takdirde, bu iddiayı ortaya atanlar istifa etmelidir” dedi.