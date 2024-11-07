Ercan Havalimanı’nın açıldığı günden itibaren yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar 2024’ün 10. ayında da devam etti. Uçak ve yolcu rakamlarının arttığı Ercan Havalimanı, turizmin yanı sıra ülke ekonomisine de katkılar sağlamaya devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin açıkladığı verilere göre 2023 ile 2024’ün ilk 10 ayını kıyaslandığı zaman yolcu sayısında yüzde 20.49, uçak sayısında ise yüzde 13.23 bir artış oldu.

2024’ün 10 aylık döneminde en fazla yolcunun geçtiğimiz Ekim ayında seyahat ettiği görüldü. İstatistiklere göre 2023 Ekim ayında 408 bin 51 yolcunun seyahat ettiği Ercan Havalimanı’nda 2024 Ekim ayında bu rakam yüzde 13.38 artarak 462 bin 646 yolcuya ulaştı.

Yolcu artış sayısı ise 54 bin 595 oldu.

Yolcu sayısındaki artış devam ederken, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin devlete her üç ayda bir KDV ile birlikte ödediği yüzde 56’yı bulan ciro paylaşımı ile birlikte Maliye’nin kasasına giren parasal katkı da artarak devam ediyor.

10 ayda 24 bin 893 uçak

2023’ün Ocak- Ekim tarihleri arasında Ercan Havalimanı gelen 10 bin 898, giden 10 bin 995 toplamda ise 21 bin 984 uçağa hizmet verirken, 2024’ün ayni dönemindeki 10 ayda bu sayı yüzde 13.23 artış göstererek gelen 12 bin 446 ve giden de 12 447 olmak üzere toplamda 24 bin 893 uçağa ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise Ercan Havalimanı 2023’ün Ocak – Ekim tarihleri arasında gelen 1 milyon 641 bin 20 giden de 1 milyon 626 bin 151 toplamda ise 3 milyon 267 bin 171 yolcuya hizmet verirken, 2024’ün ayni dönemdeki ilk 10 ayda bu rakam gelen yolcu 1 milyon 971 bin 600 giden de 1 milyon 965 bin 145 toplamda ise 3 milyon 936 bin 745 yolcuya hizmet verdi.

Yolcu sayısında en fazla artış Ekim’de gerçekleşti

Ocak- Ekim 2023 dönemindeki ilk 10 ayındaki yolcu sayısına bakıldığı 408 bin 51 rakamı ile Ekim ayı ilk sırayı alırken, 2024’te ise en yüksek yolcu sayısı ise 462 bin 646 yolcu ile yine Ekim ayında gerçekleşti.

Uçak rakamlarına baktığımız zaman 2023’ün ilk 10 ayında Ercan Havalimanı’nı kullanan uçak sayısındaki en yüksek rakam 2 bin 609 uçak ile Ekim ayında yakalanırken, 2024’ün ayni döneminde yine Ekim ayı 2 bin 947 uçak rakamı ile ilk sırada yer aldı.