Yunan Dili Derneği (YUDER), 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, Hamit Sakallı, Şerife Damdelen, Sedef Seyitali, Arif Malek, Ajda Karamanoğlu, Simge İlgen, Emel Gezen ve Gizem Kayıkçı yönetim kuruluna seçildi.

YUDER’den yapılan açıklamada, yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı yapmak üzere ilk toplantısını 15 gün içinde gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre denetleme kuruluna ise Fatma Tahsin Keleş, Çise Erdoğa Ekinci, Çise Özverel ve Halide Gültekin; Disiplin Kurulu’na ise Çağdaş Polili, Tünay Mertekçi, Ahmet Karagözlü ve Bahar Yandaş seçildi.