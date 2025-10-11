Mesarya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, beş gün süren etkinliklerin ardından bu akşam final yapacak.

Festivalin kapanış gecesinde, Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat saat 22.00’de Akdoğan’da sahne alacak.

Mesarya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7–11 Ekim tarihleri arasında Mesarya genelinde gerçekleştirilen festival, uluslararası halk dansları ve yerel ekip gösterileri, konserler, spor karşılaşmaları ve yerel üretici stantlarıyla bölgeye renk kattı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, final gecesi öncesi yaptığı değerlendirmede festivalin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Latif, “Bu festival, Mesarya’nın üretkenliğini, birliğini ve dayanışma ruhunu ortaya koydu. İlk kez düzenlediğimiz bu uluslararası organizasyonla hem kültürel zenginliğimizi dünyaya tanıttık hem de bölgemizin sosyal hayatına yeni bir dinamizm kazandırdık. Katılan, emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mesarya Belediyesi, festivalin geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kapsamla sürdürüleceğini açıkladı.