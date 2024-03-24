Esentepe’de dün 12.30 sıralarında John Hurst (E-80), kaldığı evde merdivene çıkarak balkon duvarını boyadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Polis açıklamasında, Hurst’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol kalçasında kırık teşhisi nedeniyle tedavi ve gözetim altına alındığı kaydedildi.

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Öte yandan Gazimağusa’da dün 16.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir restoranın pencere camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen  Menevşe Burkay (K-51) isimli şahıs yaralandı.

Polis açıklamasına göre Burkay, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde omurgasında kırık ve başında kesi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.