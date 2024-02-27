Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, Yunan piyasasında “Kıbrıs” menşeli olmadığı halde “Kıbrıs” menşeli olarak piyasaya sunulan patatesler için önlem alınması için Yunan makamlarının yardımını talep ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, Brüksel’de gerçekleştirilen AB tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı çerçevesinde Yunan mevkidaşı Lefteris Avgeneki ile bir araya geldiğini ve konuyu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Tarım Bakanı Panayotu, Yunan piyasasında olmadığı halde patateslerin “Kıbrıs” menşeli olarak satılmasının, Rum üreticiler için çok ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Panayotu, bu sorunun aşılması için Yunan makamlarının yardımını talep etti.

Yunanistan Tarım Bakanı Avgeneki, Panayotu’nun talebini kabul ederken her iki bakan denetimlerin artırılması konusunda da mutabık kaldı.