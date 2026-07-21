Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede etkili olan çöl sıcakları nedeniyle işçi güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda açık alanda çalışmaların durdurulmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkili olan çöl sıcaklarına dikkat çekildi.

Bu tür durumlar için Bakanlığın 2024'te hazırladığı genelge hatırlatılarak, işverenlerin çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, özellikle açık alanlarda yapılan inşaat, kuryelik hizmetleri gibi mesleklerde çalışmaların, hava sıcaklığının çalışan için tehlikeli olabileceği hallerde durdurulması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, ülkedeki 24 meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümlerde sıcaklık 40 dereceyi aşarken 159 meteoroloji istasyonunda ölçülen en yüksek sıcaklıkların ortalaması 37 dereceyi geçti.

Termik kameralarla yapılan ölçümlerde ise bazı bölgelerde asfalt sıcaklığının 60 dereceyi ve terasların sıcaklığının ise 75 dereceyi bulduğu tespit edildi.

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Drama ilinde dün akşam şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.