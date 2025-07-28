Hafta sonu Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan da yangınlardan etkilendi. Yunanistan'da Atina'ya 30 kilometre uzaklıkta yaşayanlar tahliye edilirken Bulgaristan'da ise Lesovo kenti yakınlarında başlayan yangın Türkiye sınırına ulaştı.

BBC Türkçe Servisi’nin haberine göre Bulgaristan'daki yangında alevler Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyündeki sınır tellerine kadar ulaştı.

Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra Edirne ve Lalapaşa belediyeleri de alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

Rüzgarın etkisiyle birlikte yangının dumanı ve isi, 50 kilometre uzaklıktaki Edirne kent merkezine kadar ulaştı ve kentte görüş mesafesini düşürdü.

Yunanistan'da ise pazar günü hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı.

Yunan yetkililer, ülke genelinde beş büyük orman yangınıyla mücadele ediyor.

Başkent Atina'nın 30 km kuzeyinde yangından en çok etkilenen bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.

Pazar sabahı başkentin batısındaki Mora Yarımadası'nda ve Eğriboz, Çuha ve Girit adalarında beş yangın hâlâ devam ederken, uçaklar ve helikopterler şafak vakti ülkenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına yeniden başladı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugünün, bölgenin neredeyse hepsinde yangın riskinin çok yüksek olduğu, zor bir gün olması bekleniyor" dedi.

Vathrakogiannis, alevlerle mücadelede ilerleme kaydettiklerini de söyledi.

Yunanistan yangınla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ederken, yanan ağaçların kokusu Atina'nın merkezine kadar ulaştı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Giannis Kefalogiannis, "İtfaiyecilerimiz yaralandı, insan hayatı riske girdi, mülkler yandı ve orman alanları tahrip oldu" dedi.

Meteoroloji uzmanları, alevleri körükleyen şiddetli rüzgarların çoğu bölgede dineceğini tahmin ederken, 3.600 nüfuslu popüler bir turizm adası olan Çuha'nın "endişe verici" rüzgarlı koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yunanistan, AB Sivil Koruma Mekanizması'ndan altı ilave yangın söndürme uçağı için yardım talebinde bulundu.

İtalya'dan iki uçağın pazar günü ulaşması bekleniyor. Çek Cumhuriyeti'nden gönderilen kara ekipleri yangınlarla halihazırda mücadele ediyor.

Geçen ay Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Kuzey Ege'deki Sakız'da çıkan yangınlar 4.700 hektarlık alanı kül etti.

Temmuz ayının başlarında Girit adasında çıkan bir orman yangını 5 bin turistin tahliye edilmesine yol açmıştı.