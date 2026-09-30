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Hükümetin yalnızca açıklama yapmakla yetinemeyeceğini belirten Katrinis, silahlanma harcamalarında şeffaflığın sağlanması ve yapılan harcamaların hesabının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Katrinis, Savunma Bakanı’nın da 2 Nisan 2025’te devam eden silahlanma programları hakkında parlamentoyu bilgilendirme sözü verdiğini ancak bu bilgilendirmenin yapılmadığını hatırlattı.

Konunun görüşülmesi için komisyonun yeniden toplanmasını istediklerini ifade eden Katrinis, toplantı tarihine ilişkin yanıt alamadıklarını bildirdi.

Katrinis, Başbakan’ın 1 Nisan 2025’te verdiği bu sözün ardından toplam 7,5 milyar avroluk silahlanma programının onaylandığını belirterek yerli katılım hedefinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda ayrıntılı bilgi talep ettiklerini aktardı.

Hükümetin silahlanma projelerinde yüzde 25 yerli katılım sözü verdiğini hatırlatan Katrinis, bu kapsamda Yunan şirketlerine ne ölçüde iş verildiğinin açıklanmasını istedi.

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