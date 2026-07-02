Yunanistan'ın Selanik kentinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerini hedef alan üç ayrı bombalı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, sabaha karşı kamp gazı tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcıların apartman binalarını hedef aldığını açıkladı. Polis, yaralanmaların otomobil ve motosikletlerin ateşe verildiği son saldırıda meydana geldiğini bildirdi.

Yangında zarar gören araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Yaralanan Nestora hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi gören annesi yaşamını yitirdi. Apartmanda yaşayan iki kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, saldırıyı "kör şiddetin" bir göstergesi olarak nitelendirerek, terör ve siyasi şiddete karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.