Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’ın AB’nin ortak bir hava savunmasına sahip olması fikrini desteklediklerini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, ortak bir AB hava savunması oluşturulması önerisini desteklediğini açıkladığını aktardı.

Hristodulidis dünkü açıklamasında, Miçotakis’e ait bu fikri tamamen desteklediklerini ve ileriki yıllarda bu yönde gelişmeler göreceklerini ifade etti.

AB’nin uluslararası alanda istediği jeopolitik rolü üstlenebilmesi için askeri anlamda otonom olması gerektiğini belirten Hristodulidis, sadece sözde değil fiiliyatta da otonom bir AB’yi desteklediklerini sözlerine ekledi.