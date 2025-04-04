Yurt dışında eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin örgütlü olduğu üç öğrenci organizasyonu, kurulacak İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ne destek verip, aktif rol alarak katkı koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (AB-KTÖF), Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği - Türkiye (KTÖB-TR) yaptıkları ortak açıklamada komitenin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Özellikle yurt dışında eğitim gören gençlerin sürece dâhil edilmesinin hayati önemde olduğuna inanç belirten örgütler, bu gençlerin toplumsal süreçlerde yeterince temsil edilmemesinin, hem haklarının göz ardı edilmesine, hem de Kıbrıs’ın geleceğini şekillendiren önemli bir kesimin dışlanmasına neden olduğunu savundu.

Ortak açıklama şöyle devam etti:

“İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi, yalnızca adada yaşayan gençleri değil, yurt dışındaki Kıbrıslı Türk gençlerin de ortak etkinliklerini koordine etmeli ve üniversitelerde öğrencilerimizin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı toplumlararası çözüm çalışmalarında aktif rol almalıdır. Ayrıca, Kıbrıslı Türk gençlerin eğitim, istihdam ve gençlik politikaları alanlarında iki toplum arasında ortak yürütülecek projelere sağlayacağı katkı, bizlerin yurt dışında edindiğimiz küresel bakış açılarıyla çözüm süreçlerine yeni boyutlar kazandıracak, diaspora ile bağları güçlendirecek ve toplumumuzun uluslararası düzeyde daha güçlü bir gençlik politikası oluşturmasına katkı sağlayacaktır.

Komitenin oluşmasında kimlerden oluştuğu ve kimleri temsil ettiği bilinmeyen örgütlenmeler yerine yıllardır toplumumuz içerisinde aktif olan demokratik süreçlerden geçmiş örgütlerin ve hayatı boyu hiçbir aktif gençlik çalışmasının içerisinde yer almamış bireylerin yerine uzun yıllardır bu mücadeleyi veren biz gençlik ve öğrenci örgütlerine yer verilmesi özellikle yurt dışında eğitim gören öğrencilerin demokratik temsilcisi olan bizler açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, komitenin yukarıdaki kapasite ve tecrübeden yoksun örgüt ve bireylerden oluşması Komite vasıtası ile düzenlenecek girişimlerin Kıbrıs Türk gençleri nezdinde cevap bulamaması ve dolayısıyla komitenin itibar ve nüfuz ettiği alanın daralması ihtimalini doğuracaktır”