Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Yüzbaşı A.T. tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan A.T.’nin, 60 bin TL nakdi teminat ödemesi, 1 milyon TL şahsi kefalet imzalaması, yurt dışı çıkış yasağıyla beraber seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir ispatı vücut ve iki kişinin 1’er milyonluk kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.