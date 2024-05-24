Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, kurultay sonrası süreçte, YDP’de hiçbir ayrılık yaşanmadığına işaret etti.

YDP'den yapılan açıklamaya göre, BRT televizyonunda Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtlayan Zaroğlu, Genel Başkan Erhan Arıklı ve diğer başkan adayı, milletvekili Talip Atalay’ın sergilediği sağduyulu ve olgun yaklaşımın bunda çok etkili olduğunu söyledi ve YDP’nin bugün 12 bin üyeye sahip, kurumsal bir yapıya büründüğünün altını çizdi.

Zaroğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin başlattığı eylemle ilgili “Eleştirmek, eylem yapmak haktır ancak devlet malına zarar vermek, bakanlıkların demir kapılarını sökmek, devletin itibarının ayaklar altına alınması demektir, buna da kimsenin hakkı yoktur” dedi.

-“Eylemde polisin müdahale yetkisi varsa ve edilmediyse idarecileri bedel ödemeli”

YDP olarak, polise bu yaşanan olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Zaroğlu, ayrıca “Polisin bu olaylara müdahale yetkisi varsaydı ve buna rağmen müdahale edilmediyse, idarecileri bunun bedelini ödemelidir” diye konuştu.

Zaroğlu, hükümet “vatandaş ucuz et yiyebilsin diye” önlemler almaya çalışırken, devletin tehdit edilemeyeceğini belirterek, devlet yetkililerinin boyun eğip, alınan kararları geri alması halinde, hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini düşündüklerine de vurgu yaptı.

-“Ekonomi günden güne Güney’e kayıyor”

Zaroğlu, ekonominin günden güne Güney Kıbrıs’a kaymakta olduğunu, hükümetin sadece bir kesimin çıkarını değil halkın çıkarını düşünerek karar almak zorunda olduğunu, nitekim hükümetin de bunu yaptığını belirtti.

-“Anayasal değişim ve dönüşüme ihtiyaç var”

Ülkedeki ekonomi başta olmak üzere pek çok sorunun temelinde mevcut yapının artık işlevini yitirmesi olduğuna işaret eden Zaroğlu, anayasal bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Zaroğlu “Siyasi istikrar ancak sağlanırsa devlet irade gösterebilir, hükümet icraat yapabilir, güç sahibi olabilir ve sorunları çözebilir” dedi.