Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus saldırılarının sürdüğünü kaydederek, Rus ordusunun gerçek ateşkese yönelik hazırlık yaptığına dair bir kanıtın olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerdeki gelişmeler hakkında konuştu.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki varlığını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yönünde "iyi sonuçlar" elde ettiğini söyledi.

Rus ordusunun, ABD'nin önerdiği tam ve koşulsuz ateşkes önerisine rağmen Ukrayna'ya saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, ABD'nin önerilerini kabul etmeye istekli olduklarından sık sık bahsediyorlar, ancak şu ana kadar Rus ordusunun gerçek bir ateşkese yönelik herhangi bir hazırlığına dair kanıt yok."

İtalya'nın başkenti Roma'da dün dünyanın farklı ülkelerinin liderleri ile bir araya geldiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna diplomaside mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye hazır." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatarak "dünya ve ABD'yi kandırmaya çalıştığını" dile getirdi.

Ukrayna olarak ABD'nin önerdiği ateşkesi 47 gün önce kabul ettiklerini kaydeden Zelenskiy, ateşkese zorlamak için Rusya'ya baskı kurma çağrısını yineledi.

Zelenskiy, mesajında şunları kaydetti:

"ABD'nin Suudi Arabistan'daki görüşmelerde tam ve koşulsuz ateşkes önerdiği 11 Mart'tan bu yana Ruslar yaklaşık 8 bin 500 hava bombası, 200'e yakın çeşitli tipte füze ve 3 bine yakın 'Şahid' (İHA) kullandı."