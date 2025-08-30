Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile Rusya arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulması yönündeki önerileri, modern savaşın gerçeklerini yansıtmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ülke basınındaki haberlere göre Zelenskiy, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupalı liderlerin barış veya ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna ile Rusya güçleri arasında tampon bölge kurulması yönündeki önerilerini kesin dille reddeden Zelenskiy, bu fikrin, insansız hava araçlarının kullanıldığı modern savaş koşullarında gerçekleri yansıtmadığını ve uygulanamaz olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Günümüzdeki savaşların teknolojik durumunu anlamayanlar tampon bölge öneriyor." ifadesini kullandı.

Tampon bölge uygulamasının Ukrayna için toprak kaybı anlamına gelebileceğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın diyalog ve diplomasiye hazır olmadığını, savaşın sona ermesini ertelemek için yollar aradığını savundu.

Avrupa basınında liderlerin ateşkes ya da uzun vadeli barış anlaşması kapsamında iki ülke arasında 40 kilometrelik tampon bölgeyi gündeme getirdiği yönünde haberler yer almıştı.