Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve dayanışmayı güçlendiren manevi atmosferine dikkat çekerek, Türkiye’nin KKTC için önemine vurgu yaptı; "KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Öztürkler burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren manevi atmosferine dikkat çekti.

Türkiye’den gelen heyetin varlığının KKTC için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Öztürkler, “Ramazan ayı birlik beraberliktir, bereket ayıdır. Böylesi bir ayda bizleri bir araya getiren UID’ye ve bizleri yalnız bırakmayan Türkiye’den gelen değerli vekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öztürkler, KKTC’nin güvenlik konusuna da değinerek Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına işaret etti.

Ülke güvenliğinin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetlerini de eleştiren Öztürkler, bu durumun ada için ciddi riskler doğurduğunu söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarına da yanıt veren Öztürkler, “Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti hep vardı, hep olacak. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü daimdir” dedi.

Konuşmasını birlik ve dayanışma mesajıyla tamamlayan Öztürkler, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü tarihsel ve manevi temellerine dikkat çekti.