Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Ziyamet’te metrekareye 45 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.  

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Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, dün ve bugün 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Ziyamet 45 Kg/M², Çayırova 41 Kg/M², Mehmetçik 36 Kg/M², Sipahi 29 Kg/M², Yenierenköy 26 Kg/M², Salamis 20 Kg/M², Çayönü 15 Kg/M², Akdoğan, Beyarmudu 8 Kg/M², Kantara, Tatlısu 6 Kg/M², Esentepe, Yeşilırmak 5 Kg/M²"

Diğer bölgelerde ise 0.1 Kg/M² İle 4 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.