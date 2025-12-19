Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının varlığını, hak ve menfaatlerini hiçe sayarak askeri alanda imzaladığı, Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri ve huzuru bozacak nitelikteki antlaşmaları kınayarak, bugünkü özgürlük ve güven ortamında yaşanması için canlarını hiçe sayan şehitleri ve gazileri andı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı ve mukaddesatı için şehitler ve gaziler vererek yaptığı onurlu mücadelesinin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Şanlı tarihimizin çarpıtılmadan yeni nesillere aktarılmasına, geleceği kurabilmenin ancak geçmişin acılarından dersler çıkarmak bilincine sahip olmakla mümkün olduğuna inanmaktayız.” dedi.

And, son dönemde, GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının varlığını, hak ve menfaatlerini hiçe sayarak İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelerle askeri alanda imzaladığı; Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri ve huzuru bozacak nitelikteki antlaşmaların, adanın güneyini silah deposu ve askeri üs haline getirecek eylemler olduğunu söyledi.

And, Güney Kıbrıs'ın bölgedeki dengeleri bozmaya yönelik gayretlerini de kınayarak, bu anlamlı hafta vesilesiyle bugünkü özgürlük ve güven ortamında yaşanması için canlarını hiçe sayan şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmet ve minnetle anarak, gazilere de uzun ömürler diledi.