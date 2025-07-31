1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 49’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 67’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 454’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre, yarın saat 6.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karagahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri saat 10.15’te TMT Mücahitler Derneği’nde verilecek.

1 Ağustos dolayısıyla yarın saat 9.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarına, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’na, 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı'na çelenk sunulacak.

Lefkoşa Mücahitler Sitesinde bulunan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.30’da tören düzenlenecek.

GKK’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında karargah bahçesinde yarın akşam saat 20.00’de resepsiyon verilecek. KKTC genelindeki tüm şehitlikler yarın da halkın ziyaretine açık olacak.