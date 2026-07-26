Polis Genel Müdürlüğü trafik ekipleri, dün ülke genelinde 2 bin 347 sürücüyü denetledi, 411'ini rapor etti.

Polis'ten verilen bilgiye göre, denetimlerde 38 araç trafikten men edildi.

Sürücülerin 197’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 15’i alkollü içki tesiri altında, 13’ü emniyet kemeri takmadan, 12’si sigortasız, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 10’u elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 120’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.