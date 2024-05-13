10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy, Girne ve Gazimağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlere yönelik yemek ve eğlence düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği” tarafından, Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik Heaven Restoran’da yer aldı.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Berna Bayur, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkanı Günay Kibrit de katıldı.

-Zerrin Üstel

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel etkinlikte yaptığı konuşmada özel gereksinimli gençlerin yalnızca özel günlerde değil, her zaman toplumla iç içe olması ve sosyalleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

-Berkin

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin de yalnızca bir hafta değil her zaman engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de bu tarz etkinliklerin özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi ve sosyalleşmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

-Ataser

Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ise Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu gibi etkinliklere her zaman katkı sağlamak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, etkinliğe gönüllü destek olan sponsorlara teşekkür etti.

Yoga, müzik, dans ve çeşitli oyunların da yer aldığı etkinliğin sonunda katkı koyan kurumlara plaket takdim edildi.