Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 95 oktan benzin 52,12 TL’den 57,12 TL 'ye, 98 oktan benzin 53,12 TL’den 58,12 TL’ye ve 49,25 TL olan Euro Diesel 55,25 TL'ye yükseldi.

Gaz yağının fiyatı ise 50,25 TL’den 56,25 TL’ye çıktı.

“2026 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” kapsamında düzenlenen akaryakıt fiyatları bugünden itibaren geçerli.

Akaryakıt fiyatlarına en son 5 Mart'ta 6 TL zam yapılmıştı.