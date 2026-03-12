Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in Kıbrıs Türk halkının güvenliğine ilişkin açıklamalarını, “büyük bir memnuniyet ve güven duygusuyla” karşıladığını söyledi.

Üstel, mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın “Biz Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız” sözlerinin, Anavatan Türkiye’nin, sadece garantörlük sorumluluğunun değil, Kıbrıs Türk halkına olan sarsılmaz bağının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile adaya ayak basan Türkiye Cumhuriyeti’nin, o günden bugüne, Kıbrıs Türk halkına huzur ve güven sağladığını, adanın tümüne barış getirdiğini belirterek, “Bugün de Türkiye’nin kararlı duruşu, bölgede barışın, istikrarın ve caydırıcılığın en önemli teminatıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye’nin her koşulda yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç vermektedir.” dedi.

Üstel, Cavanşir Feyziyev’in “KKTC’ye bir mermi düşerse karşılarında güçlü devletlerin ordularını bulurlar” sözlerinin de Kıbrıs Türk halkının güvenliğine verilen güçlü desteğin ve “Tek millet, üç devlet” anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, bu sözlerin aynı zamanda Türk Dünyası arasındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunun açık bir ifadesi olduğunu söyledi. Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bağlar, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve giderek güçlenen kardeşliğimizin en güçlü örneklerinden biridir.” dedi.

Başbakan Üstel, mesajında, “Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Azerbaycan halkına ve Cavanşir Feyziyev’e Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destek ve kararlı duruş için teşekkür ediyorum.” diyerek, “Bilinmelidir ki Anavatan Türkiye ile sarsılmaz dayanışmamız ve Türk Dünyası ile kardeşliğimiz her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir.” ifadelerini kullandı.