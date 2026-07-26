Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Leymosunlular Buluşması", Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, "Köklerimizde Leymosun, Yüreğimizde Birlik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte farklı kuşaklardan Leymosunlular bir araya geldi.

Etkinlik, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu'nun konuşmalarıyla başladı. Ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Gecede Retro Çalgıcıları da seslendirdiği eserlerle sahne aldı.

Program kapsamında tombala ve piyango çekilişleri yapılırken, sosyal sorumluluk çalışması çerçevesinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi ile Diyaliz Bölümü'nün ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası düzenlendi.

Etkinlik sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

-Şenkul

Konuşmasında Girne'nin geçmişten bugüne Leymosun'dan göç eden birçok aileye ev sahipliği yaptığını belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Leymosun kültürü ile dayanışma ruhunun yaşatılmasının önemine işaret etti. Şenkul, Girne Belediyesi olarak Leymosun Kültür Vakfı'nın çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Leymosunluların dayanışma kültürü, yaşam sevinci, hoşgörüsü ve modern yaşam anlayışıyla kente önemli katkılar sunduğunu kaydeden Şenkul, hızla büyüyen kent yapısı içerisinde sevgi, saygı ve dayanışmanın öneminin arttığını söyledi.

Antis Halk Plajı'nın yıl boyunca vatandaşların buluşma noktalarından biri olduğunu belirten Şenkul, etkinlik gecesinde plajın yoğun katılıma ev sahipliği yaptığını ifade ederek vatandaşları Leymosun Kültür Vakfı'na destek vermeye davet etti.

-Rasımoğlu

Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu da konuşmasında, vakfın kuruluşundan bu yana Leymosun kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

2012 yılından bu yana Leymosunluları bir araya getiren etkinlikler düzenlediklerini belirten Rasımoğlu, Leymosun kültürüne ilişkin yayın çalışmalarına katkı sağladıklarını, herse geceleri, Limasol gezileri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Rasımoğlu, ayrıca Limasol'daki şehitliğin 2017 yılında vakıf tarafından yeniden düzenlendiğini anımsatarak, organizasyona katkı sağlayan Girne Belediyesi, sponsorlar ve emeği geçenlere teşekkür etti.