Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, göreve bağımsız olarak seçildiğini, önceliğinin hizmet ve yatırım olduğunu belirterek, “Hedefinin Beyarmudu'nun ortak adayı olmak.” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar'ın programına katılarak belediyenin çalışmaları, projeleri, gelecek hedefleri ve 12. Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

-“Bağımsız Seçildim, önceliğim hizmet ve yatırım oldu”

Göreve bağımsız olarak seçildiğini hatırlatan Bebek, hedefinin Beyarmudu'nun ortak adayı olmak olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra önceliğinin siyaset yapmak değil, bölgeye yatırım kazandırmak olduğunu belirten Bebek, hükümetle kurduğu güçlü iş birliğinin belediyeye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

20'nin üzerinde projeyi tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Bebek, imkanları sınırlı bir belediye olmalarına rağmen dış kaynaklarla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki kardeş belediyelerin, özellikle Çorum Belediyesi'nin “önemli destek verdiğini” söyleyen Bebek, “Modern ve yaşanabilir bir Beyarmudu oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi. Bebek, belediyeye bağlı her köyde en az iki önemli projenin tamamlandığını, yaklaşık 500 gence kırsal kesim arsası dağıtıldığını belirtti.

Önümüzdeki dönemin en büyük projelerinden birinin Köprülü'de hayata geçirilecek Millet Bahçesi olduğunu açıklayan Bebek, proje kapsamında bin kişilik kapalı düğün salonu, olimpik yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, halı sahalar ve sosyal yaşam alanlarının yer alacağını söyledi. Bebek, bunun yanında köylerde altyapı eksiklerini tamamlamayı hedeflediklerini belirti.

Bebek, 27-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak 12. Beyarmudu Festivali hakkında da bilgi verdi.