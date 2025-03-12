11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın sahneye çıkış sıralamasını belirlemek için kura çekilişi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenecek yarışma öncesinde öğretmenler toplantısı yapıldı.

Toplantıda, final gününe ilişkin ayrıntılar yanı sıra, sahneye çıkış sıralaması da kura ile belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile sorumlu müzik öğretmenleri katıldı.

27 okul ve 34 grubun katılımıyla toplam 252 gencin sahne alacağı yarışmanın finali, 17 Nisan Perşembe günü saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Finalde, “En İyi Kız Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Vurmalı, En İyi Tuşlu, En İyi Yaylı, En İyi Nefesli, En İyi Gitar, En İyi Bas Gitar, En İyi Sahne Performansı, En İyi İcra, En İyi Orkestra ve Jale Derviş Özel Ödülü” olmak üzere toplam 12 kategoride 18 ödül sahiplerini bulacak.