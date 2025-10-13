Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Azerbaycan Milli Meclisi Dostluk Grupları Çalışma Toplantısı bugün Meclis'te yapıldı.

-Ayrım

Toplantıda konuşan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, dostluk gruplarının bir araya gelmesinin sadece diplomatik temaslar değil Türk dünyasının gönül coğrafyasında köprülerin güçlenmesi anlamı taşıdığını kaydetti. Ayrım, bu birlikteliğin temelinin ortak inanç, kader ve kardeşlik duyguları olduğunu ifade etti.

“Karabağ’da, Lefkoşa’da, Bakü’de ve Ankara’da aynı ideallere inanıyoruz” diyen Ayrım, bağımsızlık, barış, adalet ve insan onurunu koruma, dostluk grupları arasında parlamentolar arası ilişkileri güçlendirme, kültür, eğitim, enerji ve ticaret alanlarında ortak adımlar atma ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırma yönünde kararlı irade beyanında bulunduklarını belirtti.

Bu dayanışmanın sadece üç ülke için değil Türk Devletleri Teşkilatı ailesi için bir örnek model olduğunu söyleyen Ayrım, şöyle konuştu:

“Biz biliyoruz ki Karabağ’ın özgürleşmesiyle başlayan yeni dönem Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği konuma ulaşacağı sürecin de habercisidir. Bu yolda Azerbaycan ve Türkiye’nin desteği KKTC’nin en güçlü teminatıdır. Üç dost, kardeş ülke olarak diyoruz ki kardeşliğimiz stratejiktir, dayanışmamız sarsılmazdır, geleceğimiz ortaktır.”

Ayrım, toplantının, bölgede barışa, istikrar ve refahın güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti. KKTC’de yapılacak seçime işaret eden Ayrım, sağlıklı, huzurlu, birlik, ve beraberlik içinde halkı memnun edecek bir neticenin çıkmasını temenni etti.

-Emiraslanov

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise, Cumhurbaşkanlarının katılımıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin geniş kapsamlı olduğunu ve doğrudan harekete geçildiğini gösterdiğini belirtti.

KKTC’nin, TÜRKPA’ya üye olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Emiraslanov, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu oluşturulabilmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

-Şahali

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Erkut Şahali de, Parlamentolar Arası Dostluk Grupları sayesinde coğrafi bilgi ve siyasi görüşlerinin geliştiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin dünyadan yalıtılmış olduğu süreçte dahi gözlerini dünyaya hiç kapatmadığını belirten Şahali, Türki Cumhuriyetler ve Azerbaycan’ın kendilerine yeni ufuklar açtığını kaydetti. Şahali, Kıbrıs sorununun, Karabağ sorununda olduğu gibi karşılıklı müzakere ve kabul edilmiş bir sürecin sonunda çözülebileceğine inanç belirtti.

-Akpınar

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Serhat Akpınar ise, “Bir Millet-Üç devlet” anlayışının en somut ifadesi olan bu dayanışmadan kıvanç duyduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın, KKTC’yi tanıyacağını temenni eden Akpınar, “KKTC olarak hedefimiz nettir; Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci statümüzün tam üyelik statüsüne dönüşmesi. Biz aynı kökten beslenen, aynı hedefe yürüyen bir milletiz” diye konuştu.

-Atalay

KKTC-Türkiye ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Talip Atalay da, “Üç devlet, tek millet söyleminin somutlaştığı bir ortamdayız, bundan çok mutluyum” dedi.

Hedefsiz bir toplumsal yapının ayakta kalamayacağını vurgulayan Atalay, en büyük dayanağı Türkiye’den aldıklarını dile getirdi. 157 ülkenin tanıdığı Gazze’de çok büyük acılar yaşandığına işaret eden Atalay, sadece Türkiye’nin tanıdığı KKTC’de 1974’ten bu yana halkın güven içerisinde yaşadığını söyledi. Atalay, bütün halklar için barış ve kardeşlik dileğinde bulundu.

-Öztürk

KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Yasemi Öztürk de, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, bu birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi. “1974’ten sonra Kuzey Kıbrıs’ta tek bir mermi dahi sıkılmadı” diyen Öztürk, bunun sebebinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın savaş değil barış adası olması temennisini dile getiren Öztürk, Kıbrıs meselesiyle ilgili tek ses olmak gerektiğini kaydederek, güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

-Savaşan

KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Ahmet Savaşan da, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm” karar önerisinin görüşülmesi ve oylanması hakkında konuk heyetlere bilgi verdi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu kaydeden Savaşan iki devletli çözümün, “ayakları en çok yere basan çözüm” olduğunu söyledi.

-Besim

KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Filiz Besim ise, “Dostluk grupları çok güzel işler yapıyorlar. Toplumun önünü açabilecek birçok konuda misyonu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Besim, çözüm önerilerini masaya yatırmak ve birlikte karar almanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

-Valiyev

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Ağalar Valiyev de, Dostluk Grubu’nun coğrafyasının genişletilmesinin önemine değindi.

-Tipioğlu

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Veysal Tipioğlu da, “Bir Millet-Üç Devlet”in ortak tarih, kültür ve inançla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

-Emiraslanov

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Azer Emiraslanov ise, toplantının üç ülkenin Cumhurbaşkanlarının iradesiyle mümkün olduğunu kaydetti.

-Cevizoğlu

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Mustafa Hulki Cevizoğlu ise, “Üç devlet olarak biz aramızda müthiş bir iş birliği yapmalıyız… ‘Sen beni tanısan ne olur, tanımasan ne olur’ demeliyiz dünyaya” şeklinde konuştu.

-Alekberov

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Aziz Alekberov da, Türk dünyası devletleri arasındaki birlik ve kardeşliğin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

-Erbaş

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Ahmet Erbaş da, “Dostluk grubu değil gönül grupları kurduk. Bu yerleşkedeki ilk toplantı, tarihe bir imza atmak istiyoruz. Biz bu asil milletin üç ayrı çınarıyız” şeklinde konuştu.