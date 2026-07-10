Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 137. yıl dönümü dolayısıyla 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu düzenleyecek.

KTGB tarafından yapılan açıklamada, yarın akşam saat 20.00’de Paradise Park / KTGB Kompleksinde gerçekleştirilecek resepsiyonda, Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödüllerinin takdim edileceği, gecede ayrıca, merhum gazetecilerin anılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm meslektaşlar, kurum temsilcileri, yerel yöneticiler, meslek örgütleri ve basın özgürlüğüne değer veren herkesin geceye davetli olduğu kaydedildi.