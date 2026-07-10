Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Başbakan Ünal Üstel , Cevdet Yılmaz ile bugün gerçekleştirecekleri görüşmelerde devam eden projeleri değerlendirip yeni yatırım alanlarını ele alacaklarını, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak yeni adımları birlikte planlayacaklarını söyledi.

Üstel, bugün imzalanacak Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, “Bu mutabakat zaptı KKTC’nin gelecek yüzyılını şekillendirecek stratejik vizyonun ilk adımıdır.” dedi.

Doğal gazın ülkeye ulaştırılmasıyla birlikte elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, sanayinin daha rekabetçi hale geleceğini, turizm sektörünün daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını ve çevreci enerji dönüşümünün hızlanacağını kaydeden Üstel, “Bu proje, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, enerji alanındaki hedeflerinin yalnızca doğal gaz olmadığını, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine ilişkin enterkonnekte sistem çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs konusunda da konuşan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmez milli politikamızdır.” diyerek Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Üstel, “Artık geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz.” dedi.

-Yılmaz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugün KKTC ile TC arasında doğal gazla ilgili mutabakat zaptı imzalanacağını belirterek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının kalkınma ve refah mücadelesine her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteğini kesintisiz sürdüreceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve refahı için yürüttükleri iş birliğini bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, “Bugün hizmete alacağımız yangın söndürme helikopteri ve imzalayacağımız doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı, bu güçlü iş birliğinin yeni halkaları olacak.” dedi.

Yılmaz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin nihai hedefinin KKTC’yi eğitim, sağlık imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE ve bilişim merkezleriyle, Doğu Akdeniz'in çekim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, adadaki en gerçekçi çözümünün iki devletin yan yana, var olmasından geçtiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli, maruz bırakıldıkları gayrihukuki tecritler sonlandırılmalı.” diye konuştu.

Yılmaz, Türk askerinin müdahalesini çarpıttığı, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi hedef aldığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Cevdet Yılmaz, “Kim ne derse desin biz güçlü ve iki kardeş ülke olarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.