"Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek" sloganıyla gelenekselleşen 12. Emekçi Kadınlar Panayırı, 9 Mart Pazar günü kurulacak.

CTP Kadın Örgütü'nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen panayır, 10.00 - 18.00 saatleri arasında Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda kurulacak.

CTP Kadın Örgütünden verilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın hakları mücadelesine destek vermek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen örgüt, 2011 yılından beri "Emekçi Kadınlar Panayırı"nı organize ediyor.

Etkinlikle, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın refahı için kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine dikkat çekilmesi hedeflenirken, üretici kadınlara satış yapabilecekleri bir pazar olanağı sunarak destek olunacak. Ayrıca, kültürel değerleri yaşatmak ve tanıtmak amaçlanacak.

Bu yıl panayırda; kadın emeğinin sergilendiği stantlar, sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri, müzik ve dans gösterileri, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yer alacak. Etkinlik programına dair detaylı bilgiyi panayır öncesinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Etkinlikte stant açmak, etkinlik sergilemek, topluma mesaj vermek veya katılım sağlamak isteyen kadın ve sivil toplum örgütlerinin en geç 27 Şubat tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Ön kayıt için 0533 875 1970 ve 0392 815 2795 numaralı telefonlardan mesai saatleri içinde başvuru yapılabilecek.