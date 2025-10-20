AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, KKTC cumhurbaşkanı seçim sonuçlarıyla ilgili, "Özellikle seçilen adayın ilk konuşmasında verdiği mesajlar çerçevesinde hem Dışişleri Bakanımıza hem Cumhurbaşkanı Yardımcımıza hem de Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olmasını önemli ve kayda değer buluyoruz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen "81 İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı" öncesinde basın açıklaması yapan Yalçın, Kıbrıs'ın Türkiye'nin en milli davalarından biri olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, Türk halkının en hassas olduğu konulardan biri olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçimlerin tüm Kıbrıs halkına, Kıbrıs Türklerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İnşallah yeni seçilen yönetim de bu zamana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Türkiye ile oldukça başarılı bir ilişki yürütür. Bu ilişkilerin yürütülebileceğine biz candan inanıyoruz. Özellikle seçilen adayın ilk konuşmasında verdiği mesajlar çerçevesinde hem Dışişleri Bakanımıza hem Cumhurbaşkanı Yardımcımıza hem de Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olmasını önemli ve kayda değer buluyoruz. İyi bir açıklama, iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Biz Türkiye olarak Kıbrıs'ı her türlü zor şartta desteklemeye devam etmiş bir devletiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ama Kıbrıs'ın da Türkiye ile ilişkilerini her türlü diğer ilişkilerinden aziz tutacağına hepimiz inanıyoruz. İnşallah yeni yönetimin de yaklaşımı bu şekilde olur diye tahmin ediyoruz."