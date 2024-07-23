Çatalköy Esentepe Belediyesi çocuklar için sinema günleri etkinliği düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Esentepe’deki Atatürk Parkı'nda başlayan sinema geceleri, Bahçeli Çocuk Parkı, Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı, Karaağaç Çocuk Parkı ve Arapköy'de devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, çocuklara yönelik bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Belediye, geçtiğimiz haftalarda Esentepe Plajı’nda hentbol turnuvası da düzenlenmişti.