Cumhuriyetimizin ilanının 40’ıncı yılı için Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Bucak sorumlusu, bölge muhtarları, bölgede eğitim veren öğretmenler, bölge öğrencileri ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Kıymetli Belde halkım, değerli gençler, sevgili çocuklar…

15 Kasım 1983’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, “Kıbrıs Türk Halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz” deyişi ile varoluş mücadelemizin zaferle taçlandırılarak kurulan Cumhuriyetimizin 40’ıncı yılını bugün büyük bir coşku ile kutluyoruz.

Ne mutlu bize ki, büyüklerimizin yokluk içinde, inanarak, cesurca mücadelesi sonucu, Anavatan Türkiye’nin de güvencesi ile başımız dik korkusuz ve en önemlisi özgür yaşıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı, bugünlere kolay gelmemiştir. Rum – Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir “Yunan Adası” yapma girişimleri ve Kıbrıs Türk Halkının 1 Ağustos 1958’te kurduğu “Türk Mukavemet Teşkilatı” öncülüğünde, direnişi başlamış, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eşit kurucu ortağı olmuştur. Ancak kurulan Cumhuriyette Kıbrıs Türk halkının tüm hakları çiğnenirken ENOSİS’i gerçekleştirmek için 21 Aralık 1963’te Rum saldırıları başlamış ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçmiştir. Kıbrıs Türk Halkı 11 yıl boyunca mücadele etmiş, en ağır ve en zor şartlarda göçmen olmuş, tüm bunlara rağmen Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile direnmiş, boyun eğmemiş, canı pahasına vatanına sahip çıkmıştır.

20 Temmuz 1974’te Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak Mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiş, halkımızın güven ve huzur içinde egemen ve özgür olarak yaşayacağı vatan sınırları çizilmiş oldu.

1974’te kurulan “Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni oy birliği ile kurmuştur.

15 Kasım 1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edilmiştir. 40’ıncı yılını gurur ve onurla kutladığımız devletimiz bize, şehitlerimizin emanetidir. Cumhuriyetimize her koşulda sahip çıkmak, sonsuza kadar yaşatmak için birlik ve beraberliğimizi koruyarak, geleceğe emin adımlarla yürümek ve geleceğin teminatı çocuklarımıza daha iyi, daha güzel ve daha refah bir yaşam sunmak bizlerin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, mücahit ve mücahidelerimize minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.