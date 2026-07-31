Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, ithal siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü ve yerli ürünlerden molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler imha edildi.

Tarım Dairesi, 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde analizi yapılan 54 numunenin 53’ ü temiz çıkarken, REE Tic.’e ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üzümler imha edildi.

Yerli ürünlerde de analizi yapılan 18 numune’nin 17’si temiz çıktı; Mağusa’da üretim yapan Fatma Dedeoğlu’na ait molehiyada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.