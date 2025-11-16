Piyangolar Birimi, 15 Kasım Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Tutku Beyit tarafından satılan "48469" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48469" numaralı bilete isabet etti.

-Yılbaşı çekilişi biletleri Pazartesi satışa sunulacak.

31 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL olurken, toplam ikramiye 25 milyon 566 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.