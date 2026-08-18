15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında düzenlenen Sporting Yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Yeniboğaziçi Avcılık Atıcılık Birliği Derneği başkanı ve yönetimi himayesinde Halil Güneyyeli’nin organizasyonunda, merhum avcılar anısına düzenlenen etkinliğe farklı yaş ve deneyim kategorilerinden sporcular katıldı.

Avcı kategorisinde Mesut Parlaktepe birinci, Salih Altınlı ikinci, Kemal Kömürcügil ise üçüncü oldu.

Veteran kategorisinde Bülent Kibar birinciliği, Tonguç Özteknik ikinciliği, Ömer Ozanlar ise üçüncülüğü elde etti.

Yıldızlar kategorisinde Adem Direnson birinci, İsmail Sefer ikinci olurken; gençler kategorisinde Sercan Kömürcügil birinciliğe, Osman Ercen ise ikinciliğe ulaştı.

Atıcı kategorisinde Asilkan Sadıkoğlu, bayanlar kategorisinde Nazen Şah, veteran atıcı kategorisinde Alican Aran ve genel vuruşta ise Sercan Kömürcügil birinci oldu.

-3. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası da yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda, Şampiyon Melekler anısına düzenlenen 3. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası da yapıldı.

İki gün süren karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Erkekler kategorisinde Ali Osman–Kemal Şah ikilisi birinci, Umut–Douglas ikilisi ikinci, Maxim–Andri ikilisi ise üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde Ela Naz–İsmahan ikilisi birinciliği, Şerifenaz–Yağmur ikilisi ikinciliği, Irmak–Sükeyna ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.