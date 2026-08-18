Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenli, huzurlu bir ülke olduğunu, suçlara karşı güvenlik güçlerinin başarı oranının yüzde yüze yakın olduğunu vurguladı ve “Siyaset uğruna, seçim uğruna ortaya konan emeklere başarılara yazık ediliyor” dedi.

Üstel, ülke nüfusunun 500 bin civarında olduğunu da söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) güvenlik güçlerinden hiçbir veri, bilgi almadan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

BRT’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Üstel, Başbakan olarak Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile rutin görüştüğünü, gereken bilgi ve verileri düzenli aldığını, ancak muhalefetin hiçbir veri almadan Meclisi olağan üstü toplantıya çağırdığını kaydetti.

Üstel, turizm sezonunun en yüksek döneminde olduğunu, eğitimin başlayacağını kaydederek, bunun yanında Rum liderin savunma amacıyla anlaşmalar yaptığı bir dönemde muhalefetin veri olmadan bilgi olmadan Meclisi güvenlik kaygısı varmış gibi toplantıya çağırmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

“Herkesi bu halk iyi bilir, halk veri ister” diyen Üstel, polis teşkilatı ve güvenlik kuvvetlerine halkın güvenliğini başarıyla sağlamalarından ötürü teşekkür etti.

Ülkede siyasi istikrarı sağladıklarını, önceliklerinin iç ve sınır güvenliği olduğunu belirten Üstel, elindeki verileri paylaştı.

Üstel, 2015-2020 döneminde polise 468 personel alındığını, hükümetin 2022 mayısta güvenoyu aldığını ve o günden bugüne 1104 itfaiye, sivil hizmet, polis istihdamı yapıldığını anlattı. Başbakan Üstel, bunun devam edeceğini ifade ederek, polis teşkilatına ne kadar önem verdiklerinin buradan görülebileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülke güvenliği için araç gereç cihaz yatırımı yaptıklarını, polis teşkilatını güçlendirmek amacıyla yatırımlar yaptıklarını işaret eden Üstel, hükümete geldikleri günden bu yana ülkede farklı türlerden toplam 8 bin 235 suç işlendiğini; ülke nüfusunun ise yaklaşık 500 bin civarında olduğunu kaydetti.

Güneydeki nüfusun ortada olduğuna ve oradaki aynı dönemdeki suç sayısının 20 bin 805 olduğuna dikkat çeken Üstel, “ama güneyde böyle bir toplantı gündemi var mı, oldu mu” diye sordu.

-"KKTC güvenli ülkedir ama siyaset uğruna seçim malzemesi yapmaya çalışıyorlar...Emeklerimize yazıktır"

Üstel, “KKTC güvenli ülkedir ama siyaset uğruna seçim malzemesi yapmaya çalışıyorlar emeklerimize yazıktır, bu ülkeye hizmet eden, varoluş mücadelesi veren herkese yazıktır, şehitlerin, ülkeye emek veren, bugünlere gelmesi için hizmet verenlerin kemikleri sızlar” ifadelerini kullandı.

“İsteyen gelsin verileri sorsun, abileri onlara anlatır, bilgi verir, bana gelmezseniz polis teşkilatı, güvenlik kuvvetleri oradadır kapıları açıktır” diyen Üstel, halkın huzur güven içinde yaşaması için her türlü fedakârlığı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini, gereken altyapı yatırımlarını da sürdüreceklerini söyledi.

Suçluları tespit etmede başarı oranının yüzde yüze yakın olduğunu belirten Üstel, işlenen suçlarda, suçluların anında bulunduğunu, Rum Yönetimi'nde bu oranın yüzde 50’lerde bile olmadığını kaydetti.

Üstel, polis teşkilatının sıkıntılara rağmen yüzde 99.5 başarı oranı yakaladığını, bunun yanında teşkilatın daha başarılı verimli görev yerine getirmesi için milat olacak yasa çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Ruhsatlı tabanca verilmesi konusuna da değinen Üstel, polis analizi sonrası izinlerin belli sayıdaki kişilere verildiğini bugüne kadar da bu konuda bir suç işlenmediğini, ancak güneyde her eve üç silah verildiğini söyledi.

“Ülkede huzur barış var, eksik olan çözümdür, bu da iki devletli olabilir” diyen Üstel, “Ülkede güvenlik için her türlü önlemler alınmıştır, güvenlik güçleri ile her hafta gerekli görüşmeler yapılmaktadır ve suçlarda yüzde 30 oranında düşüş vardır” şeklinde konuştu.

Ülkedeki karayolları altyapısına yapılan yatırımları da anlatan Üstel, bu yönde eleştiri yapan CTP’ye yönelik, CTP hükümetleri dönemlerindeki çalışmaları hatırlattı ve eleştirdi.

-“İki seçimi birlikte yapıp, ülkedeki siyasi istikrarı sürdüreceğiz”

Ülkede güvenlik için atılan adımlar, göçle mücadele, sınır kapılarında bazı kişileri kabul etmeme, geri gönderme gibi çalışmalara da işaret eden Üstel, ülke güvenliği için “harıl harıl” çalıştıklarını kaçak kayıt dışı kişileri tespit için her gün çalışıldığını, mobil araçlarla denetim yapıldığını anlattı.

“Ülke sahipsiz değildir” diyen ve limanlardaki denetimleri yapılan yatırımları işaret eden Üstel, her giren çıkan aracın x-ray cihazından geçtiğini, denetlendiğini, tümünün bu hükümetin yaptığını anlattı.

Üstel, verilerle, bilgilerle ülke güvenliği açısından neler yapıldığını anlatmak istediğini ifade ederek, seçim sürecine de değindi.

Ülkeye enerji, altyapı, internet, e-devlet ve diğer büyük yatırımların sürdüğünü belirten Üstel, iki seçimi, genel ve yerel seçimleri birlikte yapacaklarını, bunu da ülkenin önünde 4 yıl seçim olmaması, siyasi istikrarın sürmesi, icraatların devam etmesi için yapacaklarını kaydetti.

Hükümet ortakları ile hiçbir sıkıntı olmadığını ve çalışmaların sürdüğünü, karma oy ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Üstel, ayrıca BRT Yasası’nın da ülkeye ve kuruma hayırlı olmasını temenni etti.