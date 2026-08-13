Bostancı’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki araca çarptı. Alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 6.00'da İzzet Kombos Bulvarı'nda, kuzey istikametine doğru seyreden 156 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.K. (E-17), YK 231 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sol kısmında park halinde bulunan SV 912 plakalı araca çarptı.
Çarpma neticesinde savrulan SV 912 plakalı araç aynı sokak üzerinde bulunan ikametgahın demir korkuluklarına çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.