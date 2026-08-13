Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ekonomi ve maliye konusundaki ana yol haritalarını toplumla bu ay içerisinde paylaşacaklarını belirtti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu. Kişi, ülke gündemi, seçim süreci, CTP’nin seçim hazırlıkları, güvenlik, ekonomi ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CTP’nin “Güçlü bir iktidar” hedefiyle hazırlandığını belirten CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, iktidara geldiklerinde uygulanacak politikalar ve görev üstlenecek kadrolar üzerinde ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Kişi, ülkenin ciddi bir borç yükü ve derin sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, CTP’nin önümüzdeki beş yıla ilişkin ciddi planlamalar yaptığını, güçlü bir milletvekili kadrosu ve güçlü bir hükümet programıyla halkın karşısına çıkmaya hazırlandığını vurguladı.

Mehmet Kale Kişi, toplumdan gelen “CTP gelince ne yapacak?” sorusunu son derece önemsediklerini ve buna kapsamlı şekilde yanıt vereceklerini kaydetti.

Kişi, “Her bir alanla ilgili ayrı sunumların yapılacağı, çok spesifik rakamların verileceği, yasal düzenlemeleriyle birlikte hazırlığımızın ne olduğunu anlattığımız çok ciddi bir hazırlığımız var. Ama onun öncesinde özellikle ekonomi ve maliye konusundaki ana yol haritamızı toplumla bu ay içerisinde paylaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Ekonomide öncelikli konulardan birinin hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Kişi, özellikle temel gıda maddelerine yönelik ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Maaş artışlarıyla, hayat kalitesindeki artış arasındaki bağın koptuğuna işaret eden CTP Genel Sekreteri Kale Kişi, çözülmesi gerekenin maaşlar değil, fiyat artışının durdurulması olduğunu kaydetti.

Temel gıda maddelerindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve devletin sağlayacağı teşviklere yönelik planlamaların bulunduğunu ifade eden Kişi, CTP’nin bu konuda somut önerilerini kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Kişi, ayrıca, mevcut borç yükünün artık yönetilmesi gereken ciddi bir mesele haline geldiğini ve CTP’nin ekonomik programının önemli ayaklarından birini borç yönetiminin oluşturacağını belirtti.

Kişi, son dönemde artan ve çeşitlenen suç olaylarıyla ilgili CTP’nin Cumhuriyet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmasına da değinerek güvenlik meselesinin siyasi tartışmaların ötesinde toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

“Bunu bir siyasi malzeme olarak görmüyoruz” diyen Kale Kişi, yaşanan son olayların toplumdaki kaygıyı ciddi biçimde arttırdığını ifade etti. CTP’nin güvenlik ve nüfus politikalarına ilişkin hazırladığı projeler bulunduğunu belirten Kale Kişi, Meclis’te bunlara ilişkin önerilerin de ortaya konacağını söyledi.

Meclis’in bir bütün halinde konuyu ele alması gerektiğinin altını çizen Kişi, CTP’nin Meclis’te muhalefet görevini yerine getirirken aynı zamanda toplum yararına atılacak adımlara katkı koyucu bir pozisyonda olacağını vurguladı.

Genel ve yerel seçim hazırlıklarını da değerlendiren Kale Kişi, iki seçimin aynı gün ve mevcut seçim sistemiyle gerçekleştirilmesinin seçim güvenliği ve demokratik süreç açısından doğru olmayacağını ifade etti.

Buna rağmen CTP’nin her senaryoya hazır olduğunu vurgulayan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya konan güçlü sandık örgütlenmesinin sürdürüldüğünü söyledi.

Düzenli kamuoyu araştırmalarında CTP’ye yönelik desteğin korunduğunu ifade eden Kale Kişi, “CTP’nin güçlü bir şekilde iktidarda olacağı bir gerçektir” dedi.

Yerel seçimlerde de hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Kale Kişi, aday belirleme süreçlerinde örgütlerin iradesine, toplumdaki karşılığa ve demokratik yöntemlere önem verdiklerini belirterek mevcut yedi CTP’li belediyenin sayısını artıracaklarına inandıklarını söyledi.

Kale Kişi, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. CTP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğunu ve bunun için çalıştığını ifade eden Mehmet Kale Kişi, son dönemde yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununda yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelişinin tesadüfi olmadığını söyleyen Kale Kişi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu diplomatik çabaların bu süreçte önemli rol oynadığı görüşünü dile getirdi.

Beş yıl boyunca müzakere yürütülmediğini anımsatan Kale Kişi, bugün konuların yeniden konuşulmaya başlanmasını ve 5+1 hedefinin gündemde bulunmasını umut verici olarak nitelendirdi. Kişi, müzakeresiz geçen yılların ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la birlikte Kıbrıs sorununda yeni bir dönemin başladığını szlerine ekledi.