19 Eylül Gazileri Anma Günü sebebiyle Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşunun ardından bayraklar, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.
Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Garnizon Komutanı Topçu Albay Eyüp Şafak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Lojistik Destek Grup Komutanı Piyade Albay Turay Kol, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.
Şehitliğin gezilmesinin ardından tören sona erdi.