Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Gazilerimizin hatırası, geleceğimizin yolunu aydınlatıyor” dedi.

“19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle mesaj yayımlayan Ataoğlu, vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği uğruna canlarını ortaya koyarak, destan yazan tüm gazileri saygı, minnet ve şükranla andı.

Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar uzanan süreçte kahramanca mücadele eden gazilerin, özgür ve onurlu yaşamın en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Bugün bizlere düşen görev, onların emaneti olan bu vatanı aynı kararlılık ve azimle korumaktır” dedi.

Ataoğlu, “Gazilerin her biri, sadece birer kahraman değil aynı zamanda bizlere yol gösteren, cesaretin ve fedakârlığın sembolü olmuşlardır. Onların hikâyeleri, gelecek nesillere vatan sevgisini ve bağımsızlık ruhunu aşılayacak en değerli mirasımızdır” ifadelerini kullandı.

Hayatta olan gazilere sağlık ve huzur dolu ömür dileyen Ataoğlu, ebediyete intikal edenleri rahmet ve saygıyla andı.