Girne Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Girne Kordonboyu’nda bir dizi etkinlik düzenledi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, gün boyu devam eden programda müzik, dans ve çeşitli gösterileri yapıldı. Etkinlikler çerçeesinde, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi Müzik Grubu, Cadence Crew, Girne Doğa Koleji öğrencileri ve Süper Nova ekibi gösteriler sundu. Kıbrıs Aydın Üniversitesi, ise uygulamalı ilk ve acil yardım eğitimi verdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü GAÜ Müzik Grubu sahne aldı. Etkinlikler, akşam saatlerinde Hammer Stone konseri ve standların kapanmasıyla sona erdi.