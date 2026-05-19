19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Geçitkale’de de tören düzenlendi.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale’de meydanda gerçekleştirilen törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Gazimağusa Kaymakamlığı adına Gökçe Efe, askeri yetkililer ile Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’ndan müdür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.