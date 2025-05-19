19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gazimağusa’da Zafer Anıtı’ da düzenlenen törenle kutlandı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Daha sonra Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Gökçe Ceylan konuşma yaparak, “hiç bir millet ve onun gençliği önderini bu derece sevmemiştir” dedi ve Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bayramın kutlu olmasını diledi.

Ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Hazal Akalın, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Yiğit Çil de Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı okudu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Ela Ersan’ın “ O Geliyor” isimli şiiri okunmasından sonra, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmeni Nejla Özadalı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Binlerce şehitler verilerek kurulan Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini vurgulayan Özadalı, gençlerin bayramını tebrik ederek konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından tören sona erdi.