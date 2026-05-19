19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Gün dolayısıyla Yenierenköy’deki Şehitler Anıtı’nda da tören düzenlendi.

Erenköy Karpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törene, Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar ve bölge okullarından idareci öğretmenler ile öğrenciler de katıldı.