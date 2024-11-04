Kıbrıs’ta, 1930’lu yılları konu alan yeni bir film projesi için çekimler hızla devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Mert Can Mavi ve Ahmet Yılmaz’ın oturduğu, senaryosunu Ertaç Hazer’in kaleme aldığı ve yapımcılığını Yusuf Darbukacı’nın üstlendiği bu iddialı proje, Akçay Köyü’nde deneyimli bir oyuncu kadrosu ile hayat buluyor.

Projeye, Türkiye’den de tanınmış isimlerin dahil olacağı duyuruldu. Çekimlerinin 2025 yılında tamamlanması planlanan film, Kıbrıs Türk halkının geçmişten günümüze yaşadığı zorlukları beyaz perdeye taşıma hedefinde. Yönetmen Mert Can Mavi, projeyle ilgili olarak “Bu film, Kıbrıs Türk toplumunun tarihini ve yaşanmışlıklarını evrensel bir dille anlatmayı amaçlıyor,” dedi.

Mavi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sanat aracılığıyla dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, bu proje ve benzer projelerle hem ulusal hem uluslararası ödüller kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.