Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) koroları, Dünya Koro Günü’nü Salı günü YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) düzenlenecek konserle kutlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30’da başlayacak konserde, orkestranın Minörler Korosu, Mezzolar Korosu, Çoksesli Gençlik Korosu ve LBO Kadın Vokal Grup (LBOFEM) sahne alacak.

Hare Yakula’nın koro şefliğini üstleneceği gecede, koro asistanları Mısra Halitoğlu & Tülin İpek Türkoğulları ile piyano eşlikçileri Asya Özkamalı & Gülnar Mahmudova da yer alacak.